На Днепропетровщине заключенные гниют заживо: опубликованы шокирующие фото

В Солонянской исправительной колонии №21 на Днепропетровщине заключенные лишены возможности получать качественную медицинскую помощь.

Болезни любой степени тяжести, включая острые формы туберкулеза или даже некроз конечноcтей, здесь принято игнорировать. Это и многие другие нарушения были обнаружены во время мониторингового визита сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, передает Событие.

На Днепропетровщине заключенные гниют заживо Событие

В колонии медицинскую помощь предоставляют через решетку. Администрация это объясняет вынужденной мерой ради безопасности персонала. В то же время в одной из палат во время проверки обнаружили осужденного, который нуждается в срочном оперативном вмешательстве. Больной уже потерял один из пальцев, другие почернели. Как объяснили в колонии, он не имеет средств на проведение операции. Все, чем он может довольствоваться, это обезболивающие препараты и нечастые обследования в одной из больниц Днепра.

Другой осужденный две недели назад проглотил часть ложки, однако за это время его ни разу не осматривал врач, несмотря на то, что администрация была уведомлена об инциденте.

В помещении палаты для лиц с психическими расстройствами обнаружили больного активной формой туберкулеза, который по неизвестным причинам так и не был направлен в специализированную больницу.

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На Днепропетровщине заключенные гниют заживо Событие

На Днепропетровщине заключенные гниют заживо Событие

На Днепропетровщине заключенные гниют заживо Событие

На Днепропетровщине заключенные гниют заживо Событие

На Днепропетровщине заключенные гниют заживо Событие

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала осужденного преступника, который в июле 2019 года сбежал из колонии. 37-летний Дмитрий Фомин был приговорен к 3 годам тюрьмы за кражу. Он сбежал во время краткосрочного выезда из исправительного центра и 23 июля был объявлен в розыск.

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