На Днепропетровщине зафиксировали три десятка новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 9 мая в Днепропетровской области подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом.
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Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 681, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были выявлены в Днепре – 1, Павлограде – 4, Кривом Роге – 12, Желтых Водах – 1, Пятихатском районе – 7, Софиевском районе – 1, Петропавловском районе – 1, Широковском районе – 1, Днепровском районе – 1.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре коронавирусом заболело уже 222 человека. 44 из них выздоровели.