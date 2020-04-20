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20 апреля • обновлено в 10:26
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Карина Бондаренко
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На Днепропетровщине зафиксировали новые случаи COVID-19

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Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у восьми жителей Днепропетровской области.

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Позитивные результаты лабораторных исследований получили пять человек из Каменского и трое из Подгородного, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.

Коронавирус

Коронавирус

Всего в воскресенье, 19 апреля, было проведено 192 ПЦР-исследования. Они показали 184 негативных и восемь позитивных результатов. Всего на Днепропетровщине зафиксировали уже 118 случаев коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что стоимость лечения одного больного коронавирусом в украинских больницах стоит до 10 тыс. грн в сутки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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