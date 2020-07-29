На Днепропетровщине задержали чиновника-взяточника, который спекулировал землей

Жизнь города 17:20, 29.07.2020

Во вторник, 28 июля, в Днепропетровской области полиция и прокуратура задержали чиновника-взяточника.

Начальник отдела земельных отношений одной из объединенных территориальных громад попался на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине задержали чиновника-взяточника, который спекулировал землей
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Чиновник вымогал деньги за решение земельных вопросов. Для получения земельных участков для сельскохозяйственного пользования граждане должны обращаться в ОТГ. Сотрудник профильного отдела обещал решить вопрос, а взамен просил "взнос" суммой в тысячу долларов США за один гектар.

Взяточника задержали во время того, как он проводил подсчеты. В автомобиле чиновника правоохранители нашли 32 тысячи долларов неправомерной выгоды.

На Днепропетровщине задержали чиновника-взяточника, который спекулировал землей
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области
На Днепропетровщине задержали чиновника-взяточника, который спекулировал землей
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

На данный момент правонарушитель задержан, ведутся следственные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском поймали копа-взяточника, которого в 2018 году уже ловили на поборах бизнеса.

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