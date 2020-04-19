По состоянию на утро 19 апреля в Днепропетровской области официально зафиксировано 110 случаев COVID-19.
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По данным Министерства здравоохранения в области за последние сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло с 104 до 110.
По информации Днепропетровского областного совета, новые случаи зафиксированы в Каменском – 3, в Кривом Роге – 1 и в Павлоградском районе – 2.
На Днепропетровщине выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
pravda.com.ua
В Департаменте здравоохранения горсовета Днепра сообщили, что за последние сутки в Днепре не было выявлено новых случаев заражения. Общее количество подтвержденных случаев остается на прежнем уровне – 26.
За все время исследований в Днепропетровской области было проведено 2759 анализов на COVID-19.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви. Около 80 людей скопились внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора.
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