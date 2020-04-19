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19 апреля • обновлено в 13:02
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

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По состоянию на утро 19 апреля в Днепропетровской области официально зафиксировано 110 случаев COVID-19.

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По данным Министерства здравоохранения в области за последние сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло с 104 до 110.

По информации Днепропетровского областного совета, новые случаи зафиксированы в Каменском – 3, в Кривом Роге – 1 и в Павлоградском районе – 2.

На Днепропетровщине выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

На Днепропетровщине выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

pravda.com.ua

В Департаменте здравоохранения горсовета Днепра сообщили, что за последние сутки в Днепре не было выявлено новых случаев заражения. Общее количество подтвержденных случаев остается на прежнем уровне – 26.

За все время исследований в Днепропетровской области было проведено 2759 анализов на COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви. Около 80 людей скопились внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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