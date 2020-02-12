Госпитализировали более тысячи человек: на Днепропетровщине выросла заболеваемость гриппом

За последнюю неделю в Днепре и области заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 11%. На карантин отправилась 531 школа региона.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации, к врачам в этот период обратилось почти 30 тыс. человек. Большинство заболевших – дети.

Заболеваемость в этом году на 83% больше этого периода прошлого года. Показатель заболеваемости по области превышает эпидемический порог в 1,5 раза.

"В области преимущественно циркулируют вирусы гриппа типа А - H1N1. Почти во всех районах продолжается эпидемия. В некоторых эпидпорог превышен более чем в два раза. В последнюю неделю имеем один летальный случай - в Верхнеднепровске", – отметили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.

Грипп и ОРВИ Твоє місто

Сообщается, что больше всего заболевших гриппом и ОРВИ находится в Днепре, Марганце, Новомосковске, Покрове. Так же в 1,5-2,3 раза эпидпорог превышен в Магдалиновском, Васильковском, Днепровском, Криворожском, Синельниковском, Солонянского, Юрьевском, Петриковском районах.

С симптомами гриппа и ОРВИ за последнюю неделю были госпитализированы более тысячи человек, из которых 877 – дети.

Специалисты отмечают, что грипп опасен осложнениями. Он поражает нервную систему и сердце, а так же грозит развитием тяжелой пневмонии. Самый эффективный способ уберечься от осложнений – вакцинироваться. Это можно сделать в течении всего эпидсезона и до мая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 2-летний мальчик умер из-за гриппа. Ему поставили диагноз "поражение вирусом гриппа А".

Катерина Мацак

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!