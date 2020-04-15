На Днепропетровщине введут режим ограниченного передвижения: подробности

В Днепре и области на пасхальные выходные введут режим ограниченного передвижения по улицам.

Он будет действовать с 13:00 18 апреля до 6:00 20 апреля. Такое решение вынесла специальная комиссия Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил ее глава Александр Бондаренко.

На Днепропетровщине введут режим ограниченного передвижения bigmir)net

Для проезда в специальном транспорте Днепра на этот период работникам критически важной инфраструктуры потребуется не только специальный билет, но и справка с места работы. Ее должен выдать работодатель, указанный в специальном билете.

Шаблон справки Facebook/Иван Васючков

Как сообщил OBOZREVATEL заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков, на личный транспорт эти ограничения не распространяются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре по приказу городских властей возле входа в храм на улице Михаила Паникахи вырыли глубокую траншею. Здесь в Вербное воскресенье священник вопреки запрету устроил массовое богослужение и причащал прихожан из одной ложки.