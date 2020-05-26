На Днепропетровщине возводят замену рухнувшему мосту. Видео

Во вторник, 26 мая, в селе Алексеевка Днепропетровской области стартовали работы по возведению понтонной переправы.

Она временно заменит мост, который рухнул под грузовиком. Параллельно будут восстанавливать последний, сообщили в официальном Telegram-канале председателя Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Сейчас на месте работают 50 специалистов различного профиля и 33 единицы спецтехники Вооруженных сил Украины. Подготовка всех необходимых подъездов для развертывания понтонного моста и запуска движения завершилась вчера в срок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Алексеевка обрушился мост через залив Каховского водохранилища. Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженая металлическими конструкциями.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!