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7 июня • обновлено в 10:27
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине возобновляют движение пригородных поездов: полный список

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С понедельника, 8 июня, в Днепропетровской области возобновят работу часть маршрутов пригородных поездов.

Со следующей недели работу восстановят 68 пригородных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной филии "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Во всех поездах, а также на вокзалах и станциях будут обязательными дезинфекционные мероприятия, неуклонное соблюдение санитарных норм и стандартов. До посадки будут допускаться только те пассажиры, которые имеют средства индивидуальной защиты.

На Днепропетровщине возобновляют движение пригородных поездов

На Днепропетровщине возобновляют движение пригородных поездов

Приднепровская железная дорога

С полным списком запущенных поездов и их расписанием движения можно ознакомиться на сайте регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре группа подростков цеплялась за движущийся на полной скорости поезд. Один из парней снимал происходящее на телефон.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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