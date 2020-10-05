На Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина. Фото с места ЧП

В понедельник, 5 октября, в городе Никополь Днепропетровской области загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Первомайской.

Из пылающего помещения не успел выбраться 39-летний мужчина. К моменту приезда спасателей он успел серьезно обгореть, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пострадавшего с ожогами рук и туловища второй степени госпитализировали в реанимационное отделение Никопольской больницы №1. Его состояние оценивается как тяжелое.

Общая площадь пожара составила 12 м. кв. На его ликвидацию чрезвычайникам потребовалось около получаса. Точная причина возгорания пока неизвестна.

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