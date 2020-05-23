На Днепропетровщине внезапно передумали смягчать карантин и запускать транспорт

Игорь Кравченко Жизнь города 14:28, 23.05.2020

По состоянию на 23 мая Днепропетровская область не отвечает критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Согласно опубликованной таблице показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, Днепропетровская область не соответствует критериям для ослабления карантина по показателю охвата тестированием. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент в Днепропетровской области показатель охвата тестирования составляет 11,39 на 100 000 населения, а необходимо более 12.

Днепропетровская область снова не выполняет показатель охвата тестирования
МОЗ

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство здравоохранения Украины внесло Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина. Смягчения предусматривали запуск общественного транспорта.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

В Днепр доставили раненых бойцов ВСУ: появились подробности их состояния

Умерла мама Ирины Билык

Украинцы стали жертвами новой мошеннической схемы: кто под угрозой

"Звали "Кацап" или "Русский": соседи рассказали о стрелке с Житомирщины

"Это бесплатная медицина!" В Харькове ребенку принесли использованную капельницу