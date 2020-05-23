На Днепропетровщине внезапно передумали смягчать карантин и запускать транспорт

По состоянию на 23 мая Днепропетровская область не отвечает критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Согласно опубликованной таблице показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, Днепропетровская область не соответствует критериям для ослабления карантина по показателю охвата тестированием. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент в Днепропетровской области показатель охвата тестирования составляет 11,39 на 100 000 населения, а необходимо более 12.

Днепропетровская область снова не выполняет показатель охвата тестирования МОЗ

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство здравоохранения Украины внесло Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина. Смягчения предусматривали запуск общественного транспорта.

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