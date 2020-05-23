Главная Новости
23 мая • обновлено в 14:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине внезапно передумали смягчать карантин и запускать транспорт

544
Читать материал на украинском

По состоянию на 23 мая Днепропетровская область не отвечает критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Согласно опубликованной таблице показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, Днепропетровская область не соответствует критериям для ослабления карантина по показателю охвата тестированием. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент в Днепропетровской области показатель охвата тестирования составляет 11,39 на 100 000 населения, а необходимо более 12.

Днепропетровская область снова не выполняет показатель охвата тестирования

Днепропетровская область снова не выполняет показатель охвата тестирования

МОЗ

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство здравоохранения Украины внесло Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина. Смягчения предусматривали запуск общественного транспорта.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги