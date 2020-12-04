На Днепропетровщине ветеранов наградили медалями от Путина. Фото

В Новомосковске на Днепропетровщине 15 ветеранов наградили российской медалью к 75-летию Победы во Второй мировой войне с поздравлением президента страны-агрессора Владимира Путина.

Как сообщает "11 канал", о досадном инциденте рассказала дочь одного из пенсионеров Василия Волошко. По словам женщины, в ноябре ей позвонили представители городского совета ветеранов Новомосковска и попросили получить награду за отца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я там не смотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Скажу, что сначала возмущению моему не было предела", – вспоминает она.

Дочь защитника отметила, что сначала хотела избавиться от возмутительной награды для отца, впрочем потом решила оставить ее в качестве вещественного доказательства.

Женщина добавила, что отцу ничего не сказала о медали из Российской Федерации, поскольку его как патриота это бы очень огорчило. Ведь с начала российской агрессии на Донбассе он постоянно поддерживает воинов Вооруженных сил Украины. Пенсионер даже специально экономил средства, чтобы приобрести бойцам на фронт необходимые вещи и продукты.

Журналисты решили выяснить детали скандала непосредственно у председателя Новомосковского совета ветеранов Михаила Горбова. В телефонном разговоре мужчина подтвердил, что медали действительно были российскими, но его это совсем не смутило. Более того, он заявил, что не считает Россию страной-агрессором и даже обвинил Украину в неуважительном отношении к собственным ветеранам.

Также стало известно, что город в Днепропетровской области получил упомянутые награды для ветеранов от областного совета ветеранов Харькова, который был создан менее двух лет назад.

На скандал также отреагировал председатель днепровской организации Всеукраинского объединения ветеранов Владимир Лендич. Он осудил инициаторов такого награждения и предположил, что медали, скорее всего, были ввезены в Украину из России нелегально. Между тем семья ветерана Волошко намерена обратиться с жалобой в Службу безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: