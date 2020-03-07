На Днепропетровщине в курганах нашли захоронения древних цивилизаций. Фото

Во время раскопок в Широковском районе Днепропетровской области археологи в десяти курганах обнаружили захоронения энеолитического времени, эпохи бронзы, раннего железного века.

Среди всех 52 захоронений древнейшими оказались два, которые датируются второй половиной IV тыс. до н. э. и относятся к энеолиту, сообщает ТСН.

Пять курганов были построены в эпоху ранней бронзы носителями ямной археологической культуры (первая половина III тыс. до н. э.).

Впускными до этих курганов были погребения катакомбной культуры второй половины III тыс. до н. э., что составляют самую многочисленную группу захоронений.

Кроме этого археологи обнаружили захоронения бабинской (XVIII-XVI вв. до н. э.) и срубной культур (XV-XIII века до н. э.). Захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума. Они были основными в двух курганах и впускными к насыпям предыдущего времени.

Археологи нашли десятки древних захоронений ТСН

В одном из курганов нашли захоронение в каменном ящике. Между ребрами левой части грудного отдела скелета обнаружено кремниевые острие стрелы, которые, наверное, были причиной смерти погребенного.

Некоторых покойников сопровождал погребальный инвентарь - керамические сосуды, каменные топоры, изделия из кости, наконечники стрел. Большинство скелетов носят следы посыпки охрой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Днепра Борис Филатов заявил об установлении предполагаемого места захоронения Александра Поля. Место его захоронения считалось потерянным.

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