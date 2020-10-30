На Днепропетровщине в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19

В Павлограде Днепропетровской области в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислородных концентраторов.

Количество больных COVID-19 с каждым днем растет и оксигенаторов на всех не хватает. Медики вынуждены давать пациентам кислород по очереди, сообщает 34-й канал.

Один из местных жителей, заболевший коронавирусом, поступил в инфекционное отделение с двусторонней пневмонией. Его легкие были поражены на 45%, мужчину сразу подключили к кислородному аппарату.

"На следующий же день мне сообщили, что нужно искать оксигенаторы, покупать, потому что их не хватает. Их мало, людей поступает много. Их не хватает никому. И вместо того, чтобы два часа дышать – ему давали полчаса дышать. Потому что надо давать следующем", – рассказала жена пациента.

Дочь мужчины пыталась самостоятельно найти кислород и концентратор и в Павлограде, и в Днепре. Однако стоят они очень дорого – от 30 тысяч гривен и больше – и далеко не каждая семья может позволить себе такую покупку.

Павлоградская больница интенсивного лечения нуждается в кислороде для "тяжелых" больных круглосуточно. На более чем 20 пациентов там есть только 10 концентраторов.

"У нас те концентраторы, которые есть, они просто – час дышит один пациент, час другой. Они обрабатываются, и вот так вот решаем эту проблему", – рассказала главный врач больницы Ирина Жицкая.

В Департаменте здравоохранения ДнепрОГА пообещали, что больницы получат новые партии кислорода и концентраторов уже через несколько недель.

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