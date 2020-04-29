На Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19

Карина Бондаренко Жизнь города 10:07, 29.04.2020

У пяти жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирусную болезнь.

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Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у двух жителей Петропавловского района и троих из Кривого Рога, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации

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На данный момент в Украине – более девяти тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Из них 323 зафиксировано на Днепропетровщине.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус и инфицированные, вывесили соответствующие объявления. Кроме того, создана карта COVID-19 в городе.

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