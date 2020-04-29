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29 апреля • обновлено в 10:14
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Карина Бондаренко
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На Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19

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У пяти жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирусную болезнь.

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Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у двух жителей Петропавловского района и троих из Кривого Рога, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

34 Канал

На данный момент в Украине – более девяти тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Из них 323 зафиксировано на Днепропетровщине.

На Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус и инфицированные, вывесили соответствующие объявления. Кроме того, создана карта COVID-19 в городе.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

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