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29 марта • обновлено в 17:27
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На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших на коронавирус

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В Днепропетровской области за последние сутки было проведено 14 исследований на выявление коронавируса.

У двоих человек исследования показали положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Новые случаи заболевания на COVID-19 выявлены в Новомосковске и Кривом Роге. Еще один тест на коронавирус дал сомнительный результат, поэтому семье из Кривого Рога будет проводится дополнительное исследование.

На Днепропетровщине было проведено 14 исследований на выявления коронавируса

На Днепропетровщине было проведено 14 исследований на выявления коронавируса

www.pravda.com.ua

Результаты все остальных исследований отрицательные. Также отрицательным был тест у женщины, прибывшей из Прибалтики, у которой подозревали коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине коронавирус подтвердился еще у трех человек.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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