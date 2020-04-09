На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших коронавирусом

Карина Бондаренко Жизнь города 07:35, 9.04.2020

В среду, 9 апреля, в Каменском Днепропетровской области зафиксировали еще один случай коронавирусной инфекции.

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COVID-19 выявили у одного из местных жителей, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, количество инфицированных на Днепропетровщине возросло до 42-х человек.

На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

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Днепр Жизнь города

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