В среду, 9 апреля, в Каменском Днепропетровской области зафиксировали еще один случай коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
COVID-19 выявили у одного из местных жителей, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.
Так, количество инфицированных на Днепропетровщине возросло до 42-х человек.
На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших коронавирусом
Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.