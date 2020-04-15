На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших COVID-19

По состоянию на вечер вторника, 14 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали три новых случая коронавирусной инфекции.

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Так, всего в регионе заболевание подтвердили у 74 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба учреждения.

Коронавирус на Днепропетровщине подтвердили еще у 3 пациентов

"Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного жителя Подгородного 1962 года. Еще двое мужчин, у которых подтвердили диагноз, с Каменского, 1962 и 1972 рождения. Еще 88 тестов сегодня показали отрицательный результат", – отметил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пожилые люди и те, кто страдает ожирением, больше всего рискуют заболеть коронавирусом COVID-19, чем больные раком или с заболеванием легких, заявили ученые из Нью-Йоркского университета.