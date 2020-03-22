На Днепропетровщине устанавливают жесткий контроль за прибывшими из Европы

В воскресенье, 22 марта, в Днепропетровской области местные власти выдали распоряжение о минимизации контактов людей, недавно вернувшихся из-за границы.

Местные органы власти предпринимают новые меры из-за массового возвращения людей из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

"В связи с массовым возвращением людей из Европы сегодня было подписано совместное поручение председателей областного совета и областной государственной администрации. Мероприятия имеют цель минимизировать контакты жителей области с теми, кто приехал из-за границы", - говорится в сообщении.

Местными органами власти будет проведен мониторинг жителей области, которые вернулись или планируют вернуться из-за границы. Также должны быть организованы их перевозки к местам проживания.

Кроме этого в обязательном порядке будет проведено анкетирование и температурный скрининг. В случае необходимости, люди будут помещены в обсервацию.

Местные власти устанавливают жесткий контроль за прибывшими из Европы Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Местные власти устанавливают жесткий контроль за прибывшими из Европы Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Местные власти устанавливают жесткий контроль за прибывшими из Европы Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция Днепропетровщины предупредила о мошенниках, предлагающих дезинфицировать жилье.

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