На Днепропетровщине целый поселок останется без газа

София Ковнир Жизнь города 18:27, 2.06.2020

В поселке городского типа Мировое Томаковского района Днепропетровской области 4 и 5 июня не будет газоснабжения.

Отключение связано с проведением газоопасных работ по реконструкции системы газоснабжения, сообщили в пресс-службе АО "Днепропетровскгаз".

Отключение газа
Actual Today

В связи с этим временно прекратят газоснабжение 64 потребителям частного сектора, проживающим по улицам Рабочая и Смурова.

Работы будут проводиться:

  • 4 июня с 08:00 до 17:00;

  • 5 июня года с 08:00 до 15:45.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагаетв два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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Днепр Жизнь города

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