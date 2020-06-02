Главная Новости
2 июня • обновлено в 18:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир
Все статьи автора

На Днепропетровщине целый поселок останется без газа

611
Читать материал на украинском

В поселке городского типа Мировое Томаковского района Днепропетровской области 4 и 5 июня не будет газоснабжения.

Отключение связано с проведением газоопасных работ по реконструкции системы газоснабжения, сообщили в пресс-службе АО "Днепропетровскгаз".

Отключение газа

Отключение газа

Actual Today

В связи с этим временно прекратят газоснабжение 64 потребителям частного сектора, проживающим по улицам Рабочая и Смурова.

Работы будут проводиться:

  • 4 июня с 08:00 до 17:00;

  • 5 июня года с 08:00 до 15:45.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагаетв два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,3 млн человек, погибли – 377 тысяч.

  • В Италии объявили о громкой победе над COVID-19 – зафиксирован минимальный прирост больных.

  • Ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19, которые длятся всю жизнь.

  • Биолог пояснил природу болезни – коронавирус уже не такой вредный.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги