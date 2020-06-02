На Днепропетровщине целый поселок останется без газа

В поселке городского типа Мировое Томаковского района Днепропетровской области 4 и 5 июня не будет газоснабжения.
Отключение связано с проведением газоопасных работ по реконструкции системы газоснабжения, сообщили в пресс-службе АО "Днепропетровскгаз".
Отключение газа
Actual Today
В связи с этим временно прекратят газоснабжение 64 потребителям частного сектора, проживающим по улицам Рабочая и Смурова.
Работы будут проводиться:
4 июня с 08:00 до 17:00;
5 июня года с 08:00 до 15:45.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагаетв два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.
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