На Днепропетровщине трое детей сбежали 'погулять' в соседнюю область

В понедельник, 19 октября, возле села Настасовка в Днепропетровской области полицейские нашли на железнодорожных рельсах троих детей.

О том, что несовершеннолетние идут по железной дороге, правоохранителям рассказали жители поселка Зоря, у которых они спрашивали дорогу до города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Дети – 10-летние братья и их 6-летний друг – рассказали сотрудникам полиции, что они живут в Марганце и захотели погулять по Запорожью. Родителям о своих планах они не рассказали и ушли из дома без их ведома. Чтобы их не нашли, дети прятались от правоохранителей в лесополосе.

Малышей доставили в отделение полиции, а после вернули в семью. Они остались целыми и невредимыми, а их родителям сказали внимательнее следить за своим детьми.

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