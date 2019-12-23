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23 декабря • обновлено в 08:26
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине третий день ищут пропавшую без вести школьницу. Фото

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На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю Наталью Мустафаеву из Кривого Рога.

Девочка не появляется дома уже третьи сутки. Об этом сообщает Первый городской.

На Днепропетровщине третий день ищут школьницу

На Днепропетровщине третий день ищут школьницу

chelny-biz.ru

Новости
Корпоратив удался: в Днепре полуобнаженный мужчина бродил по улице. Фото

21 декабря около 14:00 ученица 9-го класса ушла из дома на улице Тбилисской, что в Металлургическом районе. Родственники пропавшей и полиция просят у жителей области помочь в поисках.

Пропавшая была одета в синюю куртку до колен, чёрные лосины, красные ботинки и коричневый шарф. Имеет среднее телосложение, рост 150-155 сантиметров, темно-русые волосы средней длины.

Особая примета: левый глаз недвижим.

На Днепропетровщине третий день ищут школьницу

На Днепропетровщине третий день ищут школьницу

Первый городской

Если вам известна какая-либо информация о ребёнке, правоохранители просят сообщать по номеру (067) 638-07-71.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге пенсионер-педофил совратил 5-летнюю внучку. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
Тег
пропал человек
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