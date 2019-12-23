На Днепропетровщине третий день ищут пропавшую без вести школьницу. Фото

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю Наталью Мустафаеву из Кривого Рога.

Девочка не появляется дома уже третьи сутки. Об этом сообщает Первый городской.

На Днепропетровщине третий день ищут школьницу chelny-biz.ru

21 декабря около 14:00 ученица 9-го класса ушла из дома на улице Тбилисской, что в Металлургическом районе. Родственники пропавшей и полиция просят у жителей области помочь в поисках.

Пропавшая была одета в синюю куртку до колен, чёрные лосины, красные ботинки и коричневый шарф. Имеет среднее телосложение, рост 150-155 сантиметров, темно-русые волосы средней длины.

Особая примета: левый глаз недвижим.

На Днепропетровщине третий день ищут школьницу Первый городской

Если вам известна какая-либо информация о ребёнке, правоохранители просят сообщать по номеру (067) 638-07-71.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге пенсионер-педофил совратил 5-летнюю внучку. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

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