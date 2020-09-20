На Днепропетровщине священник заразился коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 14:30, 20.09.2020

В селе Волосское Днепропетровской области священнослужитель Андрей Пинчук заразился коронавирусом.

В связи с этим священник в течение двух недель будет находиться на самоизоляции. Как сообщил Пинчук на своей странице в Facebook, вместе с ним дома останется вся семья.

По словам Андрея Пинчука, вначале болезнь никак себя не проявляла. В какой-то момент его начали тревожить насморк, чихание, слабость, а также исчезновение обоняния и вкусовых ощущений.

С момента появления первых симптомов священник ограничил контакты с другими людьми, а также сдал ПЦР-тест. Его результат оказался положительным.

"Понять по моим симптомам, что это ковид, было очень сложно. И, думаю, что с такими или подобными симптомами ходят тысячи людей. Будьте внимательными и при первых признаках простудных заболеваний оставайтесь дома. И, по возможности, сдавайте тесты на ковид", – обратился Пинчук.

Скриншот.
Facebook/Андрей Пинчук

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Днепр Жизнь города

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