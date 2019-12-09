На Днепропетровщине срочно закрыли школу из-за опасной болезни

Во вторник, 9 декабря, в сети появилась информация о том, что в поселке Аулы на Днепропетровщине ребенок пришел в школу с открытой формой туберкулеза.

По словам местной жительницы, школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции. Сообщение об этом появилось в группе "Аульская Коррупция" в Facebook.

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"Если верить тому, что говорят, девочка поступила в школу приезжая. Где и как проходила медкомиссию - непонятно, но у неё не было медицинской карточки. По словам матери, "потеряли при переезде, есть только прививочная карта". Короче, у девочки открытая форма туберкулеза. Как-то так, печально", - написала Римма Ростовцева.

По информации издания 5692.com, заболевание открытой формы выявили у ученика 8-го класса. Известно, что мать ребенка аналогичным заболеванием болеет давно.

Как сообщили корреспонденту OBOZREVATEL в Днепропетровской областной администрации, о заболевании ребенка в школе узнали еще в начале месяца. Здание школы мыли и обрабатывали 3 и 4 декабря.

"Когда ученик был на первом обследовании, у него не был найден туберкулез. Потом прошло следующее обследование, и болезнь у него выявили. Сейчас он госпитализирован", - сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

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На данный момент школу закрыли, чтобы все родители смогли обследовать своих детей, а учителя проверили наличие прививок.

"Это не карантин", - отметили в ДнепрОГА.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером 8 декабря неподалеку от железнодорожного вокзала спасали мужчину, которому внезапно стало плохо посреди улицы. На помощь днепрянину вызвали скорую, однако медики оказались бессильны.

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