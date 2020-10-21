На Днепропетровщине сотрудник полиции погорел на взятке

София Закревская Жизнь города 14:00, 21.10.2020

В Днепропетровской области старший участковый офицер одного из отделов полиции ГУНП в регионе попался на вымогательстве.

Правоохранитель требовал от директора фермерского хозяйства взятку суммой 20 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В обмен на неправомерную выгоду полицейский обещал не привлекать фермера к ответственности за использование без специального разрешения запрещенных химикатов при удобрения зерновых культур.

Во вторник, 20 октября, участкового задержали во время получения денег. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием. Злоумышленники входили в общественное объединение, которое курируется из России.

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Днепр Жизнь города

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