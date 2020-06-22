На Днепропетровщине сотни людей простились с полицейским, убитым при задержании преступника

В понедельник, 22 июня, в селе Орловщина Днепропетровской области похоронили оперуполномоченного Шевченковского отдела полиции Дарвина Потуданского, который погиб при задержании преступника 19 июня. Попрощаться с полицейским пришли сотни людей.

Последний долг Дарвину отдали родные, друзья, коллеги-полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Указом Президента Украины за мужество и героизм, проявленные при задержании особо опасного преступника, Дарвин был посмертно награжден орденом "За мужество".

Похороны полицейского Дарвина Потуданского ГУ НП в Днепропетровской области

Похороны полицейского Дарвина Потуданского ГУ НП в Днепропетровской области

"Все украинские полицейские сегодня склоняют головы и прощаются с коллегой, который 19 июня ценой собственной жизни задержал опасного вооруженного преступника. Своим героическим поступком Дарвин спас коллег и людей, которые могли оказаться рядом с местом преступления. С уважением и благодарностью мы провожаем его в последний путь", – сказал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Похороны полицейского Дарвина Потуданского ГУ НП в Днепропетровской области

Похороны полицейского Дарвина Потуданского ГУ НП в Днепропетровской области

Похороны полицейского Дарвина Потуданского ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре задержали мужчину, который выстрелил в оперативного сотрудника Шевченковского отделения полиции. От полученных травм 30-летний полицейский Дарвин Потуданский скончался на месте.