На Днепропетровщине "сломалась" понтонная переправа на месте рухнувшего моста. Фото и видео

София Ковнир Жизнь города 10:27, 2.06.2020 Обновлено: 10:34, 2.06.2020

В селе Алексеевка Никопольского района на месте рухнувшего моста построили понтонную переправу. Но из-за стихии запуск пришлось перенести на несколько дней.

Как сообщили в пресс-службе Никопольской районной государственной администрации, в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище в последние дни, возникло проседание секций понтонной переправы, находящиеся в воде и на берегу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На Днепропетровщине "сломалась" переправа на месте рухнувшего моста
Facebook Александра Бондаренко

По этой причине исключается движение крупногабаритного междугородного и пригородного автотранспорта, а также легковых автомобилей, имеющих низкую посадку.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день принимаются меры для решения данной ситуации. Специалистами ООО "Интерпайп Нико Тьюб" предложено техническое решение этой проблемы, что позволит начать движение пассажирского и другого автотранспорта через понтонную переправу.

Уровень воды значительно упал
Пресс-служба Никопольской районной государственной администрации

Кроме этого, губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко сообщил, что строительство понтонной переправы уже на финишной прямой, но стихия парализовала открытие:

"Как и планировалось, сейчас подрядчики уже завершают подключения освещения и устанавливают последние дорожные знаки. Также сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы – в реке Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому было принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры уже занимаются решением проблемы", – написал губернатор на своей странице в Facebook.

Завершают подключения освещения и устанавливают последние дорожные знаки
Facebook Александра Бондаренко
Завершают подключения освещения и устанавливают последние дорожные знаки
Facebook Александра Бондаренко

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