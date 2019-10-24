Главная Новости
24 октября • обновлено в 10:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

На Днепропетровщине синоптики предупредили о серьезной опасности

205 Читать материал на украинском

В четверг, 24 октября, в Днепре и области ожидается сильный туман и снижение видимости до 200-400 м.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, данные условия соответствуют I желтому (НМЯ I) уровню опасности.

В Днепре и области будет сильный туман

В Днепре и области будет сильный туман

112.ua

Синоптки также прогнозируют облачный день без существенных осадков. Туман будет удерживаться ночью и в первой половине дня.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью +8...+13, днем +​​15...+20, по городу ночью +10...+12, днем ​+​17...+19.

Новости
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пяти районах Днепра в четверг, 24 октября, ожидается отключение света. Отключение запланировано в связи с проведением ремонтных работ и технического обслуживания сетей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel