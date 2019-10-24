На Днепропетровщине синоптики предупредили о серьезной опасности

В четверг, 24 октября, в Днепре и области ожидается сильный туман и снижение видимости до 200-400 м.
Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, данные условия соответствуют I желтому (НМЯ I) уровню опасности.
В Днепре и области будет сильный туман
112.ua
Синоптки также прогнозируют облачный день без существенных осадков. Туман будет удерживаться ночью и в первой половине дня.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью +8...+13, днем +15...+20, по городу ночью +10...+12, днем +17...+19.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в пяти районах Днепра в четверг, 24 октября, ожидается отключение света. Отключение запланировано в связи с проведением ремонтных работ и технического обслуживания сетей.
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