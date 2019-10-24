На Днепропетровщине синоптики предупредили о серьезной опасности

В четверг, 24 октября, в Днепре и области ожидается сильный туман и снижение видимости до 200-400 м.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, данные условия соответствуют I желтому (НМЯ I) уровню опасности.

В Днепре и области будет сильный туман 112.ua

Синоптки также прогнозируют облачный день без существенных осадков. Туман будет удерживаться ночью и в первой половине дня.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью +8...+13, днем +​​15...+20, по городу ночью +10...+12, днем ​+​17...+19.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пяти районах Днепра в четверг, 24 октября, ожидается отключение света. Отключение запланировано в связи с проведением ремонтных работ и технического обслуживания сетей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!