На Днепропетровщине школы ушли на каникулы из-за массово заболевших учителей

В Петропавловском районе Днепропетровской области две школы ушли на вынужденные каникулы из-за вспышки заболеваемости среди учителей.

Со среды, 7 октября, в поселке Петропавловка на каникулах находятся ученики общеобразовательных школ №1 и №2. В учебных заведениях массово болеют преподаватели и школьники, сообщает "Petropavlivka.city".

В школе №1 на больничном находятся 13 сотрудников, в школе №2 – 17. Все педагоги сдали ПЦР-тесты на коронавирус, образцы отвезли в областной лабораторный центр. На данный момент и учителя, и другие потенциально заболевшие местные жители ждут результатов анализов.

Всего в Петропавловском районе подтверждены семь случаев заражения COVID-19. В Петропавловке и Николаевке по трое заболевших, в Александрополе – один. Четыре пациента лечатся амбулаторно, один – в Днепре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19. По состоянию на утро 8 октября коронавирусом заразились 5 673 днепрянина.