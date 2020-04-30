На Днепропетровщине СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к протестам на майские праздники. Видео

Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывы к протестным мероприятиям на майские праздники из-за карантина.

Анализ электронной переписки злоумышленников указывает на координацию их действий жителями Российской Федерации. По замыслу кураторов, распространение фейковой информации должно было обострить социально-политическую обстановку в государстве благодаря подстрекательству населения к массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе ведомства.

На Днепропетровщине СБУ разоблачила интернет-агитаторов СБУ

Киберспециалисты спецслужбы обнаружили и деанонимизировали фейковые аккаунты, которые использовали для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Дальнейший анализ контента зафиксировал также призывы к массовым протестам, в первую очередь из-за проведения в Украине карантинных мер. Количество тенденциозных публикаций значительно увеличилось накануне майских праздников.

Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать соответствующую информацию, угрожая депортацией матери, которая является трудовой мигранткой в Москве.

Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УГК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Относительно других проходят процессуальные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила незаконную добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области. К преступлению причастен бывший депутат Житомирского городского совета и директор местного предприятия.