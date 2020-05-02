На Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Игорь Кравченко Жизнь города 09:57, 2.05.2020 Обновлено: 14:08, 2.05.2020

По состоянию на утро 2 мая в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировано 72 новых случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 436, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были зафиксированы в Днепре – 33, Кривом Роге – в 29, Каменском – 2, Покрове – 1, Марганце – 1, Пятихатском районе – 1, Днепровском районе – 3 и Апостоловском районе – 1.

За сутки зафиксировано 72 новых случаев
pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области за сутки было зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших было в Кривом Роге.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

В Мали погиб 29-летний военный-украинец: что известно

День одеської Перемоги

"Кто начал войну на Донбассе?" Сенцов резко ответил Зеленскому из-за трагедии в Одессе

"Я пытался предупредить Зеленского!" Президенту напророчили печальную судьбу комика из Израиля

Китай намеренно "убивал" данные о коронавирусе: разведка вскрыла секретную информацию