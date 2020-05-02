Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

1.6т
Читать материал на украинском

По состоянию на утро 2 мая в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировано 72 новых случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 436, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были зафиксированы в Днепре – 33, Кривом Роге – в 29, Каменском – 2, Покрове – 1, Марганце – 1, Пятихатском районе – 1, Днепровском районе – 3 и Апостоловском районе – 1.

За сутки зафиксировано 72 новых случаев

За сутки зафиксировано 72 новых случаев

pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области за сутки было зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших было в Кривом Роге.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Кравченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги