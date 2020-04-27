На Днепропетровщине разыскивают вора-домушника. Фото

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 37-летнего Анатолия Блуденко из города Никополь.

Мужчину подозревают в краже с проникновением в жилище. Он не имеет постоянного места жительства, ведет бродяжнический образ жизни, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Известно, что горожанин может находиться на территории Амур-Нижнеднепровского и Индустриального районов Днепра. Окружающим представляется фамилией своего родного брата – Александра Салихова.

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Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анатолия, полиция просит сообщить по телефонам: "102", (056) 674-20-02 или (093) 908-59-46.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция города Никополь объявила в розыск 15-летнего Голосова Олега Валерьевича. 22 апреля парень ушел из дома и до сих пор его местонахождение не установлено.