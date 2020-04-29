Главная Новости
29 апреля • обновлено в 16:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская
Все статьи автора

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину: фото и приметы

373
Читать материал на украинском

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 43-летнюю Виту Шарай из поселка Широкое.

11 апреля женщина ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ее местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

New Statesman

Приметы: рост 154 см, среднего телосложения, волосы русые, коротко стриженные.

Была одета: черная куртка, темно-синие спортивные штаны, красные кроссовки.

Криворожский отдел полиции

Криворожский отдел полиции

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виты, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 05657-2-16-81, 0961987520, 0679827601.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Золочевском районе Харьковской области организовали спецоперацию по поиску 6-летней Милены Шевелевой. 26 апреля девочка пропала в селе Сосновка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги