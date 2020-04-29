На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину: фото и приметы

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 43-летнюю Виту Шарай из поселка Широкое.

11 апреля женщина ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ее местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину New Statesman

Приметы: рост 154 см, среднего телосложения, волосы русые, коротко стриженные.

Была одета: черная куртка, темно-синие спортивные штаны, красные кроссовки.

Криворожский отдел полиции На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виты, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 05657-2-16-81, 0961987520, 0679827601.

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