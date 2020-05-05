На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести девушку. Фото и приметы

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 22-летнюю Анну Антонюк из Кривого Рога.

28 февраля девушка ушла на работу, однако по окончании смены домой так и не вернулась. С тех пор о ее местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы тёмные до плеч.

Была одета: синяя куртка с ярко-оранжевой полосой снизу, на капюшоне серый мех, белый свитер, серые джинсы и серебристые сапоги.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девушку Криворожский отдел полиции

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анны, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефону: (068) 695-75-15.

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