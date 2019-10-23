На Днепропетровщине разыскивают пропавшего военного: фото

В Каменском Днепропетровской области пропал военнослужащий, капитан Вооруженных сил Сергей Дыкин.

Мужчина ушел на службу и пропал. Об этом говорится в сообщении в группе Facebook "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

Пропавший Сергей Дыкин Группа "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook

Отмечается, что пропавший не выходит на связь с 16 октября. Был одет в военную форму.

Близкие просят помочь с поисками и сообщить любую информацию о мужчине.

Близкие просят о помощи Группа "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Луганщине ищут воспитанника Кременского военного кадетского лицея 2004 г.р. Григория Богуша. Он вышел из дома 15 октября , чтобы ехать в лицей, и исчез.

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