На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину: фото и приметы

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 63-летнего Метельского Петра Алексеевича.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 24 марта 2020 года. В последнее время пропавший проживал на территории садового общества "Уголек", который расположен на землях Вербского сельского совета Павлоградского района, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину Actual Today

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы с сединой.

Был одет: куртка серого цвета с желтой вставкой на спине "ДТЭК", черные спортивные брюки, черные туфли из искусственной кожи.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину ГУ НП в Днепропетровской области

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Петра Алексеевича, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 0662801310, 0509734199.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшего Святослава Шевченко. Мужчина пропал в июне 2019 года и до сих пор не выходил на связь.

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