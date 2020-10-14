На Днепропетровщине разыскивают 21-летнего парня. Фото и приметы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области без вести пропал 21-летний Дмитрий Сычевой.

Парень ушел из дома 12 октября и не вернулся, передает "Первый городской".

Как стало известно, Дмитрий ушел из своего дома в Саксаганском районе около 6:30 и не вернулся.

Пропавшему на вид 20-22 года, рост около 192 сантиметров, темные волосы собранные в хвост. Также у него есть усы, борода и тату на плече в виде змеи. Дмитрий был одет в темно-синюю футболку, джинсы и тканевые кроссовки.

Отметим, что молодой человек передвигался на автомобиле "ЗАЗ" зеленого цвета.

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Сычевого, просьба сообщить по телефону: (098) 747-11-63, (068) 973-86-79, (097) 633-84-08 или на линию "102".

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