На Днепропетровщине разоблачили масштабную схему поставки сигарет из ОРДЛО

В субботу, 15 февраля, одновременно на территории Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областей провели 90 обысков в местах возможного хранения контрафактных сигарет.

Пограничники совместно с правоохранителями изъяли более 1500 ящиков на общую сумму около 20 миллионов гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители проверили нелегальные табачные фабрики и места возможного хранения контрафактной продукции. В результате им удалось изъять более 750 тысяч пачек сигарет. Также правоохранители изъяли 900 тысяч гривень наличными, огнестрельное оружие, наркотики, "теневую" бухгалтерию, компьютерную технику и другие предметы, которые являются доказательством преступлений.

Поддельные табачные изделия завезли с оккупированной территории и готовились сбывать по всей стране.

Пограничники разоблачили масштабную схему поставки сигарет из ОРДЛО Пресс-служба ГПСУ

Пограничники разоблачили масштабную схему поставки сигарет из ОРДЛО Пресс-служба ГПСУ

Пограничники разоблачили масштабную схему поставки сигарет из ОРДЛО Пресс-служба ГПСУ

По данному факту открыты уголовные дела по части 2 статьи 199 (сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг), а также по части 2 статьи 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области правоохранители провели обыски у мужчины, который занимался созданием детской порнографии. Ему грозит до 15 лет заключения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!