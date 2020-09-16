На Днепропетровщине раскрыли группировку, поставлявшую продукты в "ДНР". Фото

Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, которая действовала на территории Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

Злоумышленники организовали контрабанду продуктов питания в "ДНР" на несколько миллионов гривен. Руководили всеми процессами жители Харькова и области, сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

Группировка организовала "скрытый транзит" товаров. Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

Товары пищевой промышленности попадали в оккупированные районы Донецкой области по схеме "скрытого транзита". В таможенные документы вносились данные о том, что продукция якобы поставляется в Азербайджан и Грузию через территорию Российской Федерации. На самом же деле контрабанда попадала в "ДНР", где в дальнейшем реализовывалась.

По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, все таможенные платежи, налоги и сборы от незаконной деятельности поступали в бюджет непризнанного государства. Таким образом, более 8,5 миллионов гривен, полученных с экспорта товаров, ушли на обеспечение деятельности террористов так называемой ДНР.

Товары реализовывались на территории "ДНР". Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

Во время обысков правоохранители изъяли транспорт и продукцию,компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи с информацией о противоправной деятельности. На данный момент задержан один из участников организации, ему сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители изъяли транспорт, товары и документацию. Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообща о том, что на Днепропетровщине патрульный пытал человека при задержании. Пострадавший не оказывал никакого сопротивления действиям полиции.