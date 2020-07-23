На Днепропетровщине простились с разведчиком, погибшим в засаде под Зайцевым

В четверг, 23 июля, в поселке Водяное Днепропетровской области прошла церемония прощания с бойцом 35-й бригады Ярославом Журавлем, получившим смертельные ранения во время засады под Зайцево.

Тело сержанта на въезде в город Верхнеднепровск встретили живым коридором ветераны-участники АТО. Проститься с военнослужащим приехали более 30 военных, сообщает "Суспільне".

Как рассказал на своей странице в Facebook военный капеллан Дмитрий Поворотный, Ярослав погиб 14 июля, пытаясь забрать тело командира Дмитрия Красногрудя. Ему было 40 лет. С 2015 года боец прошел все горячие точки: Марьинку, Пески, Авдеевский "ПромКом", Трехизбенку, Гранитное.

Защитника похоронят в селе Андреевка, где он родился и вырос. У Ярослава остались родители, жена и двое детей.

Скриншот Facebook/Дмитрий Поворотный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Зайцево на Донбассе 13 июля погиб морпех Дмитрий Красногрудь.