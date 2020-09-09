В городе Павлоград Днепропетровкой области в последний путь провели старшего солдата Виталия Грицишина.

Он погиб, натолкнувшись на мину во время ликвидации пожара, который угрожал позициям воинской части, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного ТЦК и СП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Виталий родился 21 июля 1982 года. Окончил общеобразовательную школу №17 в городе Павлоград. В 2015 году был мобилизован, отслужил полную ротацию, а уже в 2016 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

На Днепропетровщине простились с бойцом, подорвавшимся на Донбассе. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

На Днепропетровщине простились с Виталием Грицишиным. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

Проводить Виталия пришли родные и близкие, боевые побратимы, школьные друзья и учителя, добровольцы и волонтеры, представители органов власти и военнослужащие из разных структурных подразделений.

Проводить Виталия пришли родные и близкие. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

В последний путь Виталия проводили и представители органов власти. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

На Днепропетровщине простились с Виталием Грицишиным, подорвавшимся на мине. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

"Мой папа для меня был другом. Мы каждое лето ездили вместе на море, а когда было свободное время дома – играли в танки. Вообще очень весело проводили время", – с грустью говорит сын погибшего Назар.

Назар – сын погибшего Виталия Грицишина. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

Сын погибшего Назар с грустью вспоминает проведенные моменты с отцом. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

Отметим, что само имя "Назар" было написано на бронежилете старшего солдата Грицишина, который он надевал на боевые дежурства и который, к сожалению, не спас его от гибели.

"Он был добрым и чутким человеком, хорошим другом. На него всегда можно было положиться, быть уверенным в том, что он не подведет", – рассказали боевые побратимы Виталия.

На Днепропетровщине простились с Виталием Грицишиным. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

Без родного человека также остались престарелые родители и брат. Виталий оставил о себе добрую память в сердцах людей, и был похоронен на местном кладбище со всеми воинскими почестями.

На Днепропетровщине простились с бойцом, подорвавшимся на Донбассе. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

На Днепропетровщине простились с бойцом, подорвавшимся на мине на Донбассе. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

Проводить Виталия пришли родные и близкие. Фото пресс-службы Днепропетровского областного ТЦК и СП

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Доброполье провели в последний путь старшего сержанта, командира пулеметного взвода 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы Владимира Хоменко.