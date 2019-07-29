Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

На Днепропетровщине пропала 41-летняя женщина: полиция объявила розыск

563 Читать материал на украинском

В Кривом Роге разыскивают пропавшую без вести Петько Анну Александровну.

Женщина ушла из дома 12-го мая. До настоящего времени ее местоположение неизвестно. Об этом сообщили на странице Криворожского отделения полиции в Facebook.

Новости
В Днепре пропала 88-летняя женщина с потерей памяти

В Днепре разыскивают пропавшую женщину

В Днепре разыскивают пропавшую женщину

Коллаж

На вид женщине 40-45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные темные.

Была одета в голубые джинсовые брюки, розовую футболку и розовые босоножки.

Известно, что пропавшая склонна к попрошайничеству и злоупотреблению алкогольными напитками.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, звоните на "102" или по телефону: (098) 650 02 01.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пропал молодой военнослужащий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пропал человек полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel