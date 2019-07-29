На Днепропетровщине пропала 41-летняя женщина: полиция объявила розыск

В Кривом Роге разыскивают пропавшую без вести Петько Анну Александровну.

Женщина ушла из дома 12-го мая. До настоящего времени ее местоположение неизвестно. Об этом сообщили на странице Криворожского отделения полиции в Facebook.

В Днепре разыскивают пропавшую женщину Коллаж

На вид женщине 40-45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные темные.

Была одета в голубые джинсовые брюки, розовую футболку и розовые босоножки.

Известно, что пропавшая склонна к попрошайничеству и злоупотреблению алкогольными напитками.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, звоните на "102" или по телефону: (098) 650 02 01.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пропал молодой военнослужащий.

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