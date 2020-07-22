На Днепропетровщине произошла вспышка COVID-19: заболели 15 священников

В Днепропетровской области в период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации.

Шестерых заболевших госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

На данный момент продолжается процесс установления контактных лиц. Среди обследованных выявлено девять человек с положительным результатом.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в городах Днепр и Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тысяч человек", – отметил руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в санатории "Арктика" в Бердянске, где ранее зафиксировали вспышку коронавируса, прибавилось больных. Диагноз COVID-19 подтвердили уже у 12 человек.