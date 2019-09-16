Главная Новости
16 сентября • обновлено в 17:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

На Днепропетровщине произошел массовый мор рыбы: фото

295 Читать материал на украинском

В реке Ингулец в Днепропетровской области зафиксирована массовая гибель рыбы.

В настоящее время местные коммунальщики пытаются устанавливить причины происходящего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Желтоводский водоканал".

В Ингульце гибнет рыба

В Ингульце гибнет рыба

Пресс-служба КП "Желтоводский водоканал"

Сообщается, что соответствующие сведения переданы Петровской, Александрийской, Кировоградской Госпродпотребслужбе, Департаменту экологии и природных ресурсов Кировоградской области, Региональному офису водных ресурсов в Кировоградской области, Бассейновому совету нижнего Днепра.

Новости
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар: фото и видео ЧП

Ранее сообщения о гибели рыбы в Ингульце поступали от пресс-службы Криворожского горсовета, которая сообщила, что в июле в реках Саксагань и Ингулец зафиксировано превышение нормативных показателей по хлоридам, сульфатам, химическому потреблению кислорода и микробиологическим показателям.

Кроме того, в некоторых пробах воды был снижен уровень растворенного кислорода.

В Ингульце гибнет рыба

В Ингульце гибнет рыба

Пресс-служба КП "Желтоводский водоканал"

В Ингульце гибнет рыба

В Ингульце гибнет рыба

Пресс-служба КП "Желтоводский водоканал"

Новости
СБУ вновь пришла с проверками на ArcelorMittal
В Ингульце гибнет рыба

В Ингульце гибнет рыба

Пресс-служба КП "Желтоводский водоканал"

В Ингульце гибнет рыба

В Ингульце гибнет рыба

Пресс-служба КП "Желтоводский водоканал"

В Ингульце гибнет рыба

В Ингульце гибнет рыба

Пресс-служба КП "Желтоводский водоканал"

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Каменском водохранилище между Каменском и поселком Аулы Днепропетровской области местные рыбаки обнаружили массовую гибель рыбы. Люди сообщили в полицию, сотрудники которой прибыли на место происшествия и составили протокол.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
Экология рыба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel