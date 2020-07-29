На Днепропетровщине произошел массовый мор рыбы: эксперты назвали причину

На Днепропетровщине произошел массовый мор рыбы.

В городе Марганец Никопольского района Днепропетровской области в реке массово гибнет рыба.

Неприятный факт местные жители обнаружили в реке Томаковка, сообщили в пресс-службе Марганецкого городского совета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Представители исполкома Марганецкого горсовета выехали на место происшествия и вместе с работниками городского отдела лабораторных исследований выяснили причину неприятного события.

В Марганце массовый мор рыбы. Фото пресс-службы Марганецкого городского совета

Согласно выводам исследований речной воды, массовый мор рыбы произошел из-за аномальных погодных условий.

Отметим, что подобные явления наблюдаются не только на территории Марганца, но и в других городах Днепропетровской области.

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